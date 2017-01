Ed Janssen fluit Go Ahead - FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 13:00 uur | update: 13:21 uur

UTRECHT - Go Ahead Eagles - FC Utrecht staat zaterdagavond onder leiding van Ed Janssen. Hij wordt in de Adelaarshorst geassisteerd door Jan de Vries en Johan Hubers. Rob Dieperink is de vierde offical.



Houtenaar Jeroen Manschot komt vrijdag al in actie bij Willem II - Sparta. Martin van den Kerkhof uit Breukelen moet zondag PEC Zwolle - FC Twente in goede banen leiden.



Ingmar Oostrom uit Oudewater en Dennis Higler uit Hoogland fluiten duels in de Jupiler League. Oostrom leidt de Brabantse derby Eindhoven - RKC,

Higler fluit de topper tussen MVV en NAC.



Bij Jong FC Utrecht-De Graafschap, komende maandag, is Freek van Herk de scheidsrechter.



