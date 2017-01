Coach Roper stopt bij vrouwen Taurus

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 14:07 uur | update: 14:20 uur

Mark Roper (staand, helemaal links) met de selectie van Taurus Foto: Oskam Aannemers

HOUTEN - Mark Roper stopt aan het einde van het seizoen als trainer/coach van de volleybalsters van Oskam Taurus uit Houten. Hij heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden bij de eredivisionist niet meer wil combineren met zijn privéleven. Hij gaat de komende maanden bedenken of hij nog werkzaam wil zijn in het (top)volleybal.



De 43-jarige trainer kwam in september 2014 bij Oskam Taurus. Al in zijn debuutseizoen werden de dames kampioen in de topdivisie en promoveerden naar de eredivisie. Een jaar later eindigden ze als zevende in de eredivisie.



Dit jaar gaat het moeizaam, Oskam Taurus heeft een smalle selectie en er zijn ook een aantal speelsters geblesseerd geraakt. Op dit moment staat de Houtense ploeg onderaan in de eredivisie.







