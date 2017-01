Eemdijk knikkert Montfoort uit beker

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 22:19 uur | update: woensdag 25 januari 2017, 08:23 uur

EEMDIJK/MONTFOORT - Eemdijk heeft zich ten koste van Montfoort geplaatst voor de laatste 16 van de districtsbeker. De hoofdklasser uit Bunschoten-Spakenburg had daar tegen de 1e klasser wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten was de stand 2-2.



Voor eemdijk scoorde Jasper Bolland twee keer. Danny ten Hoeve en Nick van Luinen tekenden voor de Montfoortse treffers.



In de strafschoppenreeks schoot Eemdijk vijf keer raak. Montfoort miste er één.



