Waterpolomannen UZSC blijven koploper

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 21:24 uur | update: woensdag 25 januari 2017, 08:29 uur

Foto: ANP

UTRECHT - UZSC heeft in de eredivisie waterpolo een eenvoudige overwinning geboekt. Tegen het laag geklasseerde Talent Team van de KNZB won de regerend landskampioen uit Utrecht met 15-7.



Koploper UZSC heeft nu 34 punten uit 13 duels, drie meer dan de achtervolgers Het Ravijn en ZPB.



ZPC Amersfoort is met 24 uit 13 vijfde, het Biltse Brandenburg heeft zes punten uit 13 duels en is elfde.



