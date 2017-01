L'Ami remisekoning in Wijk aan Zee

Door de sportredactie geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 18:16 uur | update: donderdag 26 januari 2017, 09:23 uur

Foto: ANP

WOERDEN - Erwin L'Ami heeft in de tiende speelronde van het Tata Steel toernooi remise gespeeld tegen de Isrelir Ilja Smiriin. Het was al de zevende partij van de Woerdenaar die geen winnaar kende. L'Ami is daarmee de remisekoning van het Challengertoernooi, de op n na hoogste divisie in Wijk aan Zee.



De Woerdenaar staat met nog drie ronden te gaan op de zevende plaats, met 5,5 punt. De drie koplopers, onder wie L'Ami's tegenstander van woensdag, hebben zeven punten.



Donderdag speelt L'Ami tegen de Noor Aryan Tari, die in het klassement een half punt minder heeft dan de Woerdenaar.



