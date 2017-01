Districtsbeker: FC Breukelen door, exit De Meern

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 22:00 uur | update: donderdag 26 januari 2017, 10:55 uur

Daniel Kops maakte de 1-0 voor FC Breukelen Foto: Bert Kous

BREUKELEN/DE MEERN - FC Breukelen heeft de laatste 16 bereikt van het toernooi om de districtsbeker. De hoofdklasser was woensdag in eigen huis met 3-1 te sterk voor tweede klasser OSV. Daniel Kops, Mark Rutgers en Mark Simons waren de doelpuntenmakers.



Het was de eerste officiële wedstrijd onder leiding van trainer Frans Schuitemaker, die in de winterstop de ontslagen Jamal Yahioui opvolgde.



Hoofdklasser De Meern ging verrassend onderuit tegen tweede klasser HBOK. De Amsterdammers wonnen met 4-2. Voor De Meern scoorden Gokhan Yasar en Tom van der Linden.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht