Argon en Roda'46 beste Utrechtse voetbalclubs

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 10:08 uur | update: 10:41 uur

Roda'46 heeft de beste jeugdopleiding van de provincie Foto: Roda'46/twitter

MIJDRECHT/LEUSDEN - Het Mijdrechtse Argon en Roda'46 uit Leusden zijn de beste amateurvoetbalclubs van de provincie Utrecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst die het vakblad De Voetbaltrainer heeft gepresenteerd. Het blad baseert zich op het competitieniveau van acht jeugdteams (Onder 19-1/2, Onder 17-1/2, Onder 15-1/2, Onder 13-1/2) en het eerste team.



De lijst wordt aangevoerd door het Amsterdamse AFC. Argon is op de 27e plaats de hoogst genoteerde Utrechtse club. Roda'46 is 28e. Deze twee clubs zijn ook het hoogst genoteerd op de ranglijst waar alleen de prestaties van de jeugdteams worden meegenomen. Op de lijst, die voor het eerst is gemaakt, komt Roda'46 zelfs op de tiende plaats, Argon is op die lijst 31e.



Opvallend in de jeugdranglijst is dat de tweede divisionisten Spakenburg en GVVV niet in de top 200 voorkomen.



Top 200, met Utrechtse clubs

Tussen () de notering van vorig jaar:

1 AFC (1)

2 Be Quick 1887 (3)

3 Koninklijke HFC (7)

27 Argon (56)

28 Roda'46 (35)

30 GVVV (58)

32 Hercules (36)

37 De Meern (30)

59 IJsselmeervogels (21)

63 DOVO (52)

68 Spakenburg (102)

71 Elinkwijk (86)

90 Hoogland (150)

133 Sportlust'46 (113)

169 JSV Nieuwegein (175)

171 Kampong (191)

182 SO Soest (176)



Ranglijst gebaseerd op alleen jeugd

1 AFC

2 Spartaan'20

3 Zeeburgia

10 Roda'46

31 Argon

42 Elinkwijk

43 De Meern

96 DOVO

113 Hercules

115 Kampong

135 Houten

151 Sportlust'46

158 IJsselmeervogels



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht