Eén duel schorsing Hercules-keeper Mulder

Door de sportredactie geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 11:06 uur | update: 11:09 uur

Fons Mulder Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Doelman Fons Mulder van derde divisionist Hercules is voor n duel geschorst, na zijn rode kaart in de wedstrijd van afgelopen zondag tegen De Dijk. Mulder haalde in de eerste helft van die wedstrijd een doorgebroken tegenstander neer.



Door de schorsing mist Mulder aanstaande zondag de competitiewedstrijd thuis tegen Juliana'31.



