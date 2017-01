Naqqadi 'met noorderzon vertrokken' bij Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 11:42 uur | update: 11:51 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Medhi Naqqadi speelt niet langer voor Magreb'90. De aanvaller kwam afgelopen zomer van Kozakken Boys naar de Utrechtse derde divisionist.



Naqqadi was de laatste week op stage bij een Belgische club, maar niemand bij de club weet waar. Blijkbaar is de stage voor in de buurt van Breda wonende voetballer goed verlopen want hij is vertrokken bij Magreb, zo meldt trainer Aart Jan van Boksel.



"Ik weet verder niks, alleen dat Medhi met de noorderzon is vertrokken", aldus Van Boksel.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht