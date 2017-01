GVVV wil het tij keren in Hengelo

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 14:00 uur

Patrick Heesakkers maakte er dinsdag twee tegen WAVV Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - GVVV wil zaterdag het tij keren na een reeks van vier duels waarin de tweede divisionist uit Veenendaal maar één punt haalde. Tegenstander Jong FC Twente lijkt de aangewezen tegenstander om in die opzet te slagen.



De Tukkers zijn hekkensluiter in de tweede divisie en slaagden er dit seizoen op eigen veld nog niet in te winnen. Tien thuisduels leverden welgeteld twee punten op. Anderzijds heeft GVVV het niet zo op de beloftenteams die dit seizoen deel uitmaken van de competitie. Thuis tegen Jong AZ en uit tegen Jong Sparta en Jong Vitesse werd verloren. Alleen het thuisduel tegen Jong FC Twente leverde een punt op (0-0).



Na een reeks matige resultaten met weinig doelpunten tankte de GVVV-aanval afgelopen dinsdag vertrouwen. Tegen tweede klasser WAVV (6-0) scoorden zowel Frank Tervoert als Patrick Heesakkers twee keer. John de Wolf kan in Hengelo, waar Jong FC Twente zijn thuiswedstrijden speelt, nog niet beschikken over de geblesseerde centrumverdediger Bart Hulsbos.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht