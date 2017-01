Capelle linke soep voor IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 14:30 uur

Capelle - IJsselmeervogels eindigde eerder dit seizoen in 2-3 Foto: Mark Kloostra / RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het thuisduel tegen Capelle lijkt voor nummer drie IJsselmeervogels op papier een niet al te lastige klus. Capelle staat zestiende in de derde divisie en slaagde er in elf eerdere ontmoetingen op de Westmaat slechts één keer in te winnen. Op 16 november 1996 werd het 0-1. Bovendien is IJsselmeervogels dit seizoen op eigen veld nog ongeslagen.



Maar er is dit seizoen iets vreemds aan de hand met de groen-zwarten uit Zuid Holland: de ploeg haalde 17 van de 19 punten in uitwedstrijden. Dat betekent ook dat alle vijf de zeges die dit seizoen werden behaald, geboekt werden op vreemde bodem. Ook thuis tegen IJsselmeervogels werd verloren, met 3-2.



Trainer Sandor van der Heide, die deze week bij De Graafschap tekende als part-time assistent-trainer, kan tegen Capelle geen beroep doen op de geblesseerden Mike van de Laar, Mimoun Eloisghiri, Henri de Graaf en Hanne Hagary. Ali Akla is mogelijk na een blessure wel weer van de partij.



