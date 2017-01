Spakenburg treft Lienden zónder Van den Meiracker

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 15:00 uur

Danny van den Meiracker, eerder dit seizoen in actie vóór Spakenburg tégen Lienden Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - FC Lienden tegen Spakenburg is zaterdag een duel vol sentimenten. Enerzijds is er natuurlijk de wintertransfer van spits en aanvoerder Danny van den Meiracker van Spakenburg naar Lienden. Maar de oud-Spakenburger mag volgens afspraak niet meedoen tegen zijn oude club.



Anderzijds is er de zomertransfer die Spakenburg, goed getimed, deze week bekend maakte. Liendenverdediger Guido van Rijn speelt volgend jaar bij de Blauwen.



Zowel Lienden als Spakenburg snakken naar een zege in de strijd tegen degradatie naar de derde divisie. Statististisch gezien zal dat voor beide teams lastig worden. Lienden won op 8 oktober voor het laatste een thuiswedstrijd. Spakenburg boekte dit seizoen alleen op de openingsspeeldag een uitzege.



Bovendien kampt Spakenburg nog altijd met een waslijst aan blessures: Tom Oostinjen, Joey Belterman, Matthijs Blijham, Richard Arends, Ismo Vorstermans en Tim Sanders zijn niet inzetbaar. Salim Amerzgiou en Thijs Hendriks zijn twijfelgevallen.



