Quick'20 - Magreb'90 afgelast vanwege winters weer

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 27 januari 2017, 13:11 uur | update: 13:14 uur

Foto: Mark Kloostra/RTV Utrecht

UTRECHT - De wedstrijd Magreb'90 tegen Quick'20 is afgelast. Het veld in Oldenzaal is door het winterse weer van de afgelopen dagen niet bespeelbaar.



Magreb, dat in de derde divisie hekkensluiter is, heeft in 2017 nog geen wedstrijd gespeeld. De Utrechters zagen tot nu toe alle wedstrijden na de winterstop afgelast worden.



De laatste competitiezege van Magreb'90 dateert van 16 oktober. Sindsdien werden uit acht duels twee punten gehaald.



