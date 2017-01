Zwangere Van der Rhee wint NK langlaufen

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 14:23 uur | update: 16:19 uur

Foto: Nederlandse Ski Vereniging

UTRECHT - Anna van der Rhee is in Oostenrijk opnieuw Nederlands kampioene langlaufen op de klassieke 10 kilometer geworden. De Utrechtse won eerder ook al de 7,5 kilometer vrije stijl.



Na die wedstrijd gaf Van der Rhee aan dat ze per dag wilde bekijken of ze zich goed genoeg voelde om de 10 kilometer te lopen. Ze is namelijk vier maanden in verwachting. Op de 10 kilometer klassiek weerhield haar dat er echter niet van om de concurrentie weer het nakijken te geven. Op ruime afstand eindigden Nicole de Wit uit Waddinxveen en de in Oostenrijk wonende Annemarie Straub met respectievelijk zilver en brons.



Van der Rhee: "Ik voelde me heel lekker en kwam meteen in een goede flow terecht. De sneeuw was inderdaad heel stroef, een beetje zoals schuurpapier, maar ik had er niet zoveel last van. Ik houd vooral van klimmen bij klassieke wedstrijden en er zaten een paar mooie heuveltjes in. Ik heb ervan genoten."



Van der Rhee beslist later of zaterdag haar titel op de 25 kilometer klassiek verdedigt. Vorig jaar won ze alle drie de afstanden.



Bij de mannen ging de zege naar Björn Haring. Jos Verest uit Houten eindigde als achtste.



