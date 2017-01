Anouk Hoogendijk stopt bij Oranje

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 26 januari 2017, 18:54 uur | update: 18:55 uur

Hoogendijk met twee jonge fans. Foto: ANP

UTRECHT - Voetbalster Anouk Hoogendijk heeft haar afscheid bij het Nederlands elftal aangekondigd. De 31-jarige verdedigster uit Utrecht gaat zich volledig op haar spel richten bij Ajax, waarmee ze kampioen wil worden.



Hoogendijk speelde maar liefst 103 interlands voor Oranje. Ze voetbalde eerder voor FC Utrecht, Arsenal, Bristol en Saestum. "Ik kijk met trots terug op mijn tijd bij Oranje", vertelt ze op de site van haar management.



Hoogendijk heeft geen vaste plaats meer in de selectie van Oranje, dat zich voorbereidt op het EK van komende zomer in eigen land. Ze staat op een reservelijst en wordt slechts af en toe nog opgeroepen.



Ze kan daar maar moeilijk mee leven. "Ik voel me niet prettig bij deze rol. Uiteraard is dit een moeilijk besluit, maar ik denk dat dit wel het juiste is."



EK

Hoogendijk belooft Oranje op de voet te gaan volgen tijdens het EK, dat onder meer in de Utrechtse Galgenwaard wordt gespeeld. "Er staat een jong, talentvol team dat mag gaan acteren op een prachtig toernooi. Ik wens ze natuurlijk het allerbeste. En als de nood echt hoog is op mijn positie, kan de bondscoach me altijd bellen."



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht