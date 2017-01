Verschoor behoudt royale voorsprong na 4e plaats

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 19:11 uur | update: 19:35 uur

Foto: Dick MP

BENSCHOP - Richard Verschoor heeft zijn leidende positie in de Toyota Racing Series weten te behouden. De autocoureur uit Benschop eindigde op het circuit van Hampton Downs als 4e.



Het was het strijdtoneel van de derde ronde van de Nieuw-Zeelandse wintercompetitie. Red Bull-talent Verschoor deed prima zaken. De 16-jarige rijder van Giles Motorsport hoefde slechts zes punten in te leveren ten opzichte van zijn naaste rivaal in het tussenklassement, Thomas Randle. Waar de Australiër als derde over de meet kwam, ging Ferrari-junior Marcus Armstrong met de zege aan de haal.



De tweede en de derde race van het weekend vinden, evenals in de vorige twee krachtmetingen, plaats op zaterdagavond om 23.05 uur en zondagnacht 03.05 uur (Nederlandse tijd).



