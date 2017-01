'De Harder van rood naar blauw'

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 21:38 uur | update: 21:45 uur

De Harder, hier nog in actie tégen de Blauwen Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In het amateurvoetbal is een opmerkelijke transfer aanstaande. Maikel de Harder maakt het seizoen waarschijnlijk af bij Spakenburg. De speler van IJsselmeervogels is akkoord met de Blauwen, zo meldt de Bunschoter.



De Harder komt bij de Rooien niet meer aan spelen toe en kondigde al zijn vertrek aan. Mogelijk zal dit versneld gebeuren, want Spakenburg wil hem nog voor het einde van de maand overnemen. De ploeg van Arnold Klein kampt met veel blessures en staat op de 14e plaats in de gevarenzone.



De middenvelder is een echte Rooie. Hij speelde in de jeugdopleiding en maakt sinds zijn terugkeer van FC Utrecht steevast deel uit van de selectie. De Harder heeft de situatie bevestigd tegenover De Bunschoter. "Ik wil spelen en Spakenburg wil mij graag hebben." Of de transfer er daadwerkelijk gaat komen hangt nu af van IJsselmeervogels. De clubleiding van de Rooien zal namelijk akkoord moeten gaan met een tussentijdse stap.



