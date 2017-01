Rooien laten De Harder niet naar rivaal gaan

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 11:52 uur | update: 11:57 uur

De Harder blijft voorlopig in het rood spelen Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels werkt niet mee aan een tussentijds vertrek van Maikel de Harder. De middenvelder liet deze week in De Bunschoter weten per direct te kunnen overstappen naar buurman en aartsrivaal Spakenburg.



De Harder komt bij IJsselmeervogels amper aan spelen toe en wil daarom het liefst per direct vertrekken. Spakenburg heeft veel blessures en wil de nummer 10 graag binnenhalen.



"In onze situatie geldt dat we geen een speler willen laten gaan", laat bestuurslid Marcel de Graaf van IJsselmeervogels weten. "Dat geldt ook voor Maikel".



Dat betekent dat De Harder, die al heeft aangekondigd na dit seizoen te vertrekken bij de Vogels, het seizoen afmaakt bij de derde divisionist.





Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht