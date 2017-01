Mannen UZSC halen uit naar ZVVS

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 28 januari 2017, 21:39 uur | update: zondag 29 januari 2017, 13:18 uur

UTRECHT - De mannen van UZSC hebben in de eredivisie van het waterpolo flink uitgehaald tegen ZVVS. Het uitduel werd door de ploeg uit Utrecht met 31-5 gewonnen. Joep van den Bersselaar scoorde tien doelpunten en was daarmee de topscoorder.



Ook ZPC Amersfoort won een uitduel in de eredivisie. De wedstrijd tegen De Zijl werd door de Amersfoorters met 12-10 gewonnen.



De waterpoloërs van Brandburg kwamen net te kort tegen De Ham. In De Bilt werd het 11-10 voor De Ham. Na het derde kwart was de stand nog gelijk, maar uiteindelijk ging Brandenburg kopje onder.



UZSC is de koploper van de eredivisie met 34 punten uit 13 wedstrijden. ZPC Amersfoort staat vijfde met 24 punten, Brandenburg bezet plek elf met 6 punten.



