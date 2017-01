Vallei Volleybal en Taurus verliezen

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 14:08 uur | update: 14:59 uur

Foto: ANP

EDE/HOUTEN - De volleyballers van Vallei Volleybal Prins hebben in de eredivise in drie sets verloren van SSS. In Barneveld werd het 3-0 voor de thuisploeg.



Ook Taurus heeft in de eredivisie niet kunnen winnen. Het team uit Houten verloor het uitduel tegen Zwolle met 3-2.



Vallei Volleybal Prins staat op een zesde plaats met 19 punten. Taurus staat één plek hoger met 24 punten. Abiant lycurgus is koploper en heeft 41 punten verzameld.







