Dames Taurus winnen opnieuw niet

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 14:31 uur | update: 14:56 uur

Foto: Oskam Aannemers

HOUTEN - De volleybalsters van Taurus uit Houten hebben in de eredivisie verloren van TT Papendal uit Arnhem. Het werd in sporthal De Kruisboog 3-1 voor de bezoekers.



Taurus is hekkensluiter in de eredivisie met 3 punten uit zestien duels. Het gat met Peelpush, dat voorlaatste staat en een wedstrijd minder heeft gespeeld, is 7 punten.



