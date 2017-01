Hercules wint voor het eerst dit kalenderjaar

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zondag 29 januari 2017, 16:40 uur | update: 17:46 uur

UTRECHT - Hercules heeft de eerste overwinning van 2017 geboekt in de derde divisie. Er werd in Utrecht met 2-1 van Juliana'31 gewonnen.



De ploeg van Eric Speelziek begon goed aan de wedstrijd en maakt er twee binnen 20 minuten. Het venijn van deze wedstrijd zat hem in de staart. Juliana'31 kwam terug en niet veel later pakte Thomas Reynaers een rode kaart. Hercules hield stand en trok de wedstrijd over de streep.



16' Gilbrano Plet [1-0]

20' Jeffrey Vlug [2-0]

85' Davey Goudt [2-1]



Bijz. 88' Thomas Reynaers krijgt rood [2x geel].



Hercules bezet de vijfde positie in de derde divisie.



