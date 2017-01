Nederlaag basketbalsters Cangeroes

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 29 januari 2017, 18:32 uur | update: maandag 30 januari 2017, 09:36 uur

Foto: Marijn van der Meer/RTV Utrecht

UTRECHT - De basketbalsters van Cangeroes blijven in de onderste regionen van de promotiedivisie bivakkeren. De Utrechtse formatie verloor zondag in eigen huis met 70-55 van Jolly Jumpers.



Cangeroes staat negende, van in totaal twaalf teams, met 10 punten uit 13 duels. De Groene Uilen staan tiende met 10 uit 14, Baros is met 6 uit 14 voorlaatste en Wyba is met 2 uit 13 hekkensluiter.



Jolly Jumpers is na de zege op Cangeroes derde met 18 uit 12.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht