Tafeltennis: winst voor VTV en SKF

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 29 januari 2017, 19:13 uur | update: maandag 30 januari 2017, 13:42 uur

Foto: Marijn van der Meer/RTV Utrecht

VEENENDAAL/VREESWIJK - De tafeltennisvrouwen van VTV/Silvery Dragon hebben zich gehandhaafd op de tweede plaats in de eredivisie. De Nieuwgeinse formatie was in eigen huis met 4-2 te sterk voor Westa. Ook het Veenendaalse SKF won. Thuis tegen Scyedam werd het 6-0.



Den Helder is koploper in de eredivisie met 45 punten uit negen duels. VTV heeft er 40, SKF 35.



Komende zondag spelen VTV en SKF tegen elkaar, in Nieuwegein.





