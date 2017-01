Utrechter El Makrini tekent bij Roda JC

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 30 januari 2017, 14:44 uur | update: 14:54 uur

UTRECHT - De Utrechtse voetballer Mohamed El Makrini heeft een contract tot de zomer van 2019 ondertekend bij Roda JC. De 29-jarige middenvelder komt over van de Deense club Odense BK.



El Makrini is al de zesde aanwinst van Roda JC in deze winterstop en volgens technisch directeur Ton Caanen is hij niet de laatste.



El Makrini speelde eerder voor FC Den Bosch en SC Cambuur. Met de Friese club werd hij in 2013 kampioen van de Jupiler League. Twee jaar later vertrok de middenvelder naar Denemarken. Bij Roda wordt hij teamgenoot van Houtenaar Benjanmin van Leer, die in Kerkrade eerste keeper is.



