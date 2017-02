Magreb heeft erg veel in te halen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 16:00 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

UTRECHT - Magreb maakt zich op voor de eerste competitiewedstrijd van 2017, thuis tegen het Limburgse EVV. Of de hekkensluiter van de derde divisie daar vol vertrouwen aan gaat beginnen is maar de vraag; afgaande op de resultaten in oefenduels heeft de teruggekeerde trainer Aart Jan van Boksel het lek nog niet boven.



De Utrechtse derde divisionist verloor met 2-0 van hoofdklasser Hoogland en speelde tegen 1e klasser Montfoort met 3-3 gelijk. Ook tegen tweede divisionist GVVV werd verloren: 3-1.



Magreb staat laatste, maar heeft wel minder duels gespeeld dan de meeste concurrenten. De ploeg heeft dus nog de nodige gelegenheden om het gat te dichten. Met die wetenschap in het achterhoofd begint Magreb'90 zondag aan het duel tegen EVV. De nummer negen van de ranglijst won eerder dit seizoen in eigen huis met 4-1 van Magreb. Dat was de eerste wedstrijd zonder de net opgestapte en inmidde4ls teruggekeerde trainer Aart Jan van Boksel. De Utrechters missen Omar El Ghazouani vanwege een schorsing. Medhi Naqqadi vertrok onlangs met onbekende bestemming bij de Utrechters.



De laatste competitiezege van Magreb'90 dateert van 16 oktober. Sindsdien werden uit acht duels twee punten gehaald.





