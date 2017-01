Koch al na halfjaar weg bij FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 12:56 uur | update: 13:13 uur

Koch in het shirt van PSV. Foto: Orange Pictures

UTRECHT - Menno Koch keert per direct terug naar PSV. De 22-jarige verdediger werd dit seizoen gehuurd door FC Utrecht, maar kwam amper aan spelen toe in het eerste elftal.



Koch kwam dit seizoen slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht van Utrecht, in de Jupiler League speelde Koch vijf wedstrijden voor Jong FC Utrecht. "Dat was natuurlijk niet de verwachting, maar in het voetbal kun je niet alles regisseren", aldus technisch manager Marcel Brands van PSV.



FC Utrecht-trainer Erik ten Hag wenst Koch veel succes in de rest van zijn carrière. "Menno is een prototype verdediger en een echte professional, maar door de hevige concurrentie is zijn missie in Utrecht helaas niet geslaagd."



