IJsselmeervogels laat De Harder wel naar DOVO vertrekken

dinsdag 31 januari 2017, 17:00 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Maikel de Harder stapt per direct over van IJsselmeervogels naar hoofdklasser DOVO uit Veenendaal. Bij die club wordt de middenvelder herenigd met trainer Gert Kruys, met wie hij bij de Vogels ook al samenwerkte.



De Harder kwam bij Ijsselmeervogels dit seizoen amper aan spelen toe, en had al aangekondigd na dit seizoen te vertrekken. Hij heeft bij DOVO getekend tot het einde van het seizoen, maar de intentie is dat hij ook volgend seizoen op panhuis speelt.



Afgelopen weekend werd De Harder nog in verband gebracht met een overgang naar buurman Spakenburg. Aan die transfer wilde het bestuur van de Vogels niet meewerken, omdat de hele selectie nodig is om de doelstelling van dit seizoen, promotie naar de tweede divisie, te bewerkstelligen.



Nu IJsselmeervogels Berry Powel en Soufian Moro heeft vastgelegd, mocht De Harder alsnog vertrekken.



