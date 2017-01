Spakenburg zegt Draganovic en Arends vaarwel

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 08:51 uur | update: 15:35 uur

Adi Draganovic Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Adi Draganovic is bezig aan zijn laatste seizoen bij Spakenburg. Het aflopende contract van de rechterverdediger, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de tweede divisionist, wordt niet verlengd. Draganovic kwam in de zomer van 2015 over van Excelsior'31.



Ook het contract met Richard Arends wordt niet verlengd. De doelman is net als Draganovic bezig aan zijn tweede seizoen bij Spakenburg. Dit seizoen kwam hij vooral in het nieuws door ultrakorte optredens in het eerste. Tegen Excelsior Maassluis kreeg hij al na één minuut rood. Tegen De Treffers viel hij na tien minuten geblesseerd uit.



