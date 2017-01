Straf dreigt voor Elinkwijk na administratieve fout

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 16:47 uur | update: 17:00 uur

Een beeld uit de wedstrijd van afgelopen zondag Foto: RTV Utrecht/Arnold Schenk

UTRECHT - De voetbalwedstrijd in de 1e klasse van afgelopen zondag tussen Elinkwijk en AFC'34 (1-1) krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de Utrechters stond Jordi Best in de basis terwijl hij geschorst was. Dat erkent technisch manager Leen van der Merkt van Elinkwijk.



Van der Merkt stelt dat Elinkwijk in gebreke is gebleven. "Onze begeleiding had het moeten controleren", aldus de oud voetballer. "Maar ook de speler moet hebben geweten dat hij geschorst was, en hij heeft zijn mond erover gehouden. Dat nemen wij hem kwalijk."



Die zaak zou voor Elinkwijk verregaande gevolgen kunnen hebben. De KNVB bestraft dit soort vergrijpen doorgaans met het afpakken van punten. De Utrechtse club kan dat slecht gebruiken in de strijd tegen degradatie uit de 1e klasse. Elinkwijk moet nu een verweerschrift indienen bij de KNVB, maar het is de vraag of dat iets uithaalt.









