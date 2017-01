Rubio Rubin vertrekt bij FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 22:39 uur | update: 22:45 uur

Foto: Joep Leenen, ANP / EPA

UTRECHT - Rubio Rubin vertrekt per direct bij FC Utrecht. De Amerikaanse aanvaller heeft getekend bij het Deense Silkeborg, dat uitkomt in de SuperLiga.



Rubin kwam in 2014 naar Utrecht, maar slaagde er dit seizoen niet in een basisplaats af te dwingen in het eerste elftal. Hij kwam dit seizoen drie keer in actie in de eredivisie.



Technisch manager Erik ten Hag: "Het was een wens van Rubio om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij een team in een Europese competitie. De mogelijkheden bij FC Utrecht waren beperkt. Met deze transfer gunnen wij hem de mogelijkheid om elders voor zijn kans te gaan."







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht