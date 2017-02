Lemoine naar tweede ronde in Grenoble

Door de sportredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 13:42 uur | update: 13:45 uur

Foto: Orange Pictures

WOERDEN - Quirine Lemoine heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het ITF tennistoernooi in het Franse Grenoble. De Woerdense won in twee sets van de FranÁaise Chloe Paquet. De setstanden waren 6-3 en 6-2.



Wie de volgende tegenstander wordt van Lemoine is nog niet bekend.



