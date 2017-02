Handbal: Louw volgt Van Dijk op bij Houten

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 10:31 uur | update: 10:39 uur

Rick Louw (links), volgt Hans van Dijk op Foto: Hanna Koops/Handbal Houten

HOUTEN/NIEUWEGEIN - Rick Louw is vanaf komende zomer hoofdtrainer van handbaleredivisionist Alphadeuren/Houten. Louw is de opvolger van Hans van Dijk, die onlangs zijn vertrek aankondigde.



Louw is nu nog trainer van eerstedivisionist Nieuwegein. Met die club promoveerde hij afgelopen seizoen naar de eerste divisie. Daarin beleeft Nieuwegein een prima debuutseizoen; na 18 duels staat de ploeg op de vijfde plaats.







