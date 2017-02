Degradatiekraker op de Westmaat

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 15:04 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg gold voor aanvang van het allereerste seizoen van de tweede divisie voor velen als titelkandidaat. Maar zaterdag moeten de Blauwen thuis winnen van Jong Vitesse om niet onder de degradatiestreep te belanden. Spakenburg heeft evenveel punten als de Arnhemmers, maar dankt dat aan een administratieve fout; Jong Vitesse kreeg drie winstpunten in mindering vanwege het opstellen van een ongerechtigde speler.



De bomvolle ziekenboeg is en blijft de grote handicap voor trainer Arnold Klein. De opvolger van Hans van de Haar mist maarliefst acht potentiŽle basisspelers: Tom Oostinjen, Matthijs Blijham, Kees Tol, Sten Vreekamp, Richard Arends, Joey Belterman, Ismo Vorstermans en Tim Sanders zijn niet inzetbaar. Dat betekent dat Klein vooral verdedigend weer moet puzzelen; zeven van de acht afwezigen zijn verdedigers of verdedigende middenvelders. Rechtsachter Ralph Dua keert waarschijnlijk wel terug na een blessure, winteraanwinst Thijs Hendriks is een twijfelgeval.



De grote vraag is wie het Spakenburgse doel zal verdedigen. Richard Arends is geblesseerd en Theo Timmermans is het vertrouwen kwijt. In de winterstop werd Andrť Krul aangetrokken, maar zaterdag in Lienden keepte derde doelman Martin van Barneveld, ondanks vier tegentreffers, een goede wedstrijd.



Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen beide teams op Papendal in een 2-2 gelijkspel. Tim Sanders en Kees Tol waren de Spakenburgse doelpuntenmakers.



