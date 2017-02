Hulsbos nog twijfelgeval bij GVVV

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 14:28 uur

Bart Hulsbos Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Het is onzeker of Bart Hulsbos zaterdag zijn rentree kan maken bij GVVV, in de thuiswedstrijd tegen FC Lienden. Dat meldt de trainer van de tweede divisionist, John de Wolf, in de aanloop naar de streekderby. Mocht Hulsbos niet kunnen spelen, lijkt De Wolf een probleem te hebben.



Zaterdag, na de nederlaag bij hekkensluiter Jong FC Twente, riep De Wolf de centrale verdediger zo'n beetje uit tot de redder van GVVV. Als hij terug zou keren van zijn blessure, waren de problemen achterin voor een groot deel opgelost. "Als Bart deze week drie keer kan trainen, speelt hij tegen Lienden", kondigde De Wolf aan. De trainer lijkt een punt te hebben; zonder Hulsbos haalde GVVV uit vijf duels ťťn punt en kreeg het twaalf tegengoals. Maar het probleem zit hem ook in de aanval, want in de vijf duels dat Hulsbos niet meedeed scoorden de Veenendalers slechts drie keer.



Als Hulsbos kan spelen, treft hij mogelijk Danny van den Meiracker als directe tegenstander. De spits uit Baarn stapte in de winterstop over van Spakenburg naar Lienden, met de afspraak dat hij zaterdag tegen zijn oude club nog niet zou meedoen. Mogelijk maakt hij tegen GVVV zijn debuut.



Het is nog onzeker of De Wolf een beroep kan doen op de aanvallende aanwinsten Jamarro Diks en Soufiane Laghmouchi. Zij wachten nog op vrijgave door de bonden uit de landen waar zij tot voor kort speelden. Eerder dit seizoen won GVVV, dat zevende staat, de uitwedstrijd tegen de huidige nummer elf van de tweede divisie met 2-1.



