Hercules op jacht naar top vier

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 15:30 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Hercules moet het zondag in het duel uit tegen HBS doen zonder Nathan Bijl. De middenvelder is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Juliana'31 van afgelopen zondag.



Ook Rob Rietveld, Floris Burgers en Roy Kelder zijn geblesseerd. Doelman Fons Mulder (zie foto) keert terug van een schorsing. Thomas Reynaers, die zondag met twee keer geel het veld moest verlaten, mag gewoon spelen.



Hercules is de nummer vijf van de derde divisie en kan bij winst klimmen naar de vierde plaats. HBS is twaalfde en heeft de punten hard nodig om weg te komen bij de degradatiestreep.



Eerder dit seizoen won Hercules de thuiswedstrijd tegen HBS met 2-0. Vorig jaar verloor Hercules in Den Haag met 4-0 van HBS.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht