Moeilijke keuzes voor Sandor van der Heide

Door de sportredactie ˇ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 14:00 uur

Foto: IJsselmeervogels

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels-trainer Sandor van der Heide heeft zaterdag een paar lastige keuzes te maken. Deze week legden de Vogels de aanvallers Berry Powel en Soufian Moro vast, terwijl Sherwin Grot (dit seizoen 12 treffers) en Ali Akla (4 doelpunten en de nodige assists) ook beschikbaar zijn. Voeg daarbij de komst van de IJslander Ingólfur Sigurdsson als aanvallende middenvelder en het is duidelijk dat er zaterdag in de uitwedstrijd tegen Rijnvogels een paar topaanvallers op de bank plaatsnemen.



Het is ook duidelijk dat IJsselmeervogels de lat voor dit seizoen heel erg hoog heeft gelegd. Met het tussentijds aantrekken van Powel, Sigurdsson en Moro is promotie naar de tweede divisie voor Rooien niet langer een vurige wens, het is een regelrechte eis geworden. Het feit dat Van der Heide zaterdag niet kan beschikken over de geblesseerden Henri de Graaf, Hanne Hagary en de langdurig gekwetsten Mike van de Laar en Mimoun Eloisghiri verandert daar niets aan.



IJsselmeervogels liet afgelopen weekend de kans om koploper te worden in de derde divisie liggen. Na de 1-1 tegen Capelle is de ploeg samen met Scheveningen tweede, met één punt achterstand op FC Lisse. Rijnvogels, dat eerder dit seizoen in Bunschoten met 3-2 verloor, staat net boven de degradatiestreep.





