Quirine Lemoine kwartfinaliste in Grenoble

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 13:55 uur | update: 15:23 uur

Foto: Orange Pictures.

WOERDEN - Quirine Lemoine heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ITF tennistoernooi in het Franse Grenoble. De Woerdense, die in 2016 vier ITF-toernooien won, was in de tweede ronde een maatje te groot voor de Britse Laura Roberts. Lemoine won met twee keer 6-2.



Lemoine, die als zevende is geplaatst, treft in de kwartfinale de Zwitserse qualifier Lister of de als vierde geplaatste Tsjechische Smitkova.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht