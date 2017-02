Basketbalsters Amazone uit de beker

Door de sportredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:57 uur | update: donderdag 2 februari 2017, 14:59 uur

Foto: Amazone

UTRECHT - De basketbalsters van Amazone zijn in de kwartfinale van de nationale beker uitgeschakeld. De Utrechtse hekkensluiter van de eredivisie was kansloos tegen Den Helder. In Den Helder werd het 95-57.



