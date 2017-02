Leusdens keeperstalent tekent bij FC Utrecht

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 15:09 uur | update: 15:22 uur

Foto: FCUPhoto

UTRECHT/LEUSDEN - FC Utrecht heeft Fabian de Keijzer vastgelegd. De pas 16-jarige doelman tekende donderdag een contract dat hem tot 2020 aan de eredivisieclub bindt.



Jeugdinternational De Keijzer komt uit in FC Utrecht O17. Voordat hij naar Utrecht kwam speelde hij voor Roda'46 uit Leusden.



"Fabian is een zeer getalenteerde keeper", zegt technisch manager Erik ten Hag op de clubsite. "Wij hebben er vertrouwen in dat hij zijn groeicurve kan doortrekken en gaan samen met hem werken aan het zetten van de volgende stappen in zijn loopbaan."



