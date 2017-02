Frans Adelaar trainer bij SteDoCo

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 17:16 uur | update: 17:17 uur

UTRECHT/IJSSELSTEIN - Frans Adelaar wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van SteDoCo, dat uitkomt in de Derde Divisie.



De geboren Utrechter, die tegenwoordig in IJsselstein woont, wordt geassisteerd door Cor Lems. Het bestuur en de technische commissie van SteDoCo laten weten dat ze unaniem voor de komst van Adelaar waren.



SteDoCo komt uit het Zuid-Hollandse Hoornaar (gemeente Giessenlanden) en staat momenteel twaalfde in de Derde Divisie zaterdag.



De laatste klus van Adelaar (56) als hoofdtrainer was bij IJsselmeervogels, daar werd hij in 2015 ontslagen. Eerder trainde hij ook GVVV en FC Utrecht, bij die laatste club was hij ook tien jaar lang speler.



Verder leidde de trainerscarriŤre van Adelaar langs clubs als De Graafschap, ADO Den Haag, FC Volendam, Sparta, MSK Zilina uit Slowakije en het Griekse Akratitos.



