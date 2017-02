Spakenburg strikt voetbalnomade Maynard

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 19:43 uur | update: 19:58 uur

Foto: Orange Pictures

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft zich op de valreep nog versterkt met een verdediger. Kelvin Maynard komt over van Burton Albion, dat uitkomt in de op één na hoogste profdivisie van Engeland. Bij die club werd zijn contract in december ontbonden.



Maynard (29) debuteerde als prof bij Volendam. Daarna stapte hij over naar het Portugese SC Olhanense. Daar speelde hij één jaar, waarna hij naar het Hongaarse Kecskeméti TE overstapte. Via Emmen en FC Antwerp belandde hij in 2014 bij Burton Albion.



Of hij zaterdag tegen Jong Vitesse al kan debuteren, hangt af van vrijgave van de Engelse voetbalbond.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht