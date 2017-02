FC Utrecht kijkt naar plaats vier

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 3 februari 2017, 17:49 uur | update: 18:06 uur

David Jensen staat nog steeds onder de lat. Robbin Ruiter brak in de heenwedstrijd tegen Heerenveen zijn sleutelbeen Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht hoopt doormiddel van een zege op Heerenveen te steigen naar plaats vier op de ranglijst. De Friezen staan nu op de vierde plaats en hebben 2 punten voorsprong op FC Utrecht.



In de Galgenwaard kan FC Utrecht zondagmiddag vrijwel op volle oorlogsterkte aantreden tegen de Friezen. Naar alle verwachting keren Zivkovic, Ayoub en Barazite terug in de basis. Deze week sloot de transferperiode en FC Utrecht raakte geen basisspelers kwijt. Heerenveen wist zich daarentegen te versterken met ondermeer 'wonderkind' Martin Odegaard.



Het duel begint om 16.45 en is live te horen op Radio M Utrecht 93.1FM.



