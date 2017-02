Van Garderen nieuwe compaan Varenhorst

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 11:56 uur | update: 12:04 uur

Maarten van Garderen (rechts) in actie voor Oranje Foto: ANP

RENSWOUDE - Maarten van Garderen gaat beachvolleyballen. De zaalinternational uit Renswoude wordt de partner van Christiaan Varenhorst. Van Garderen wordt de opvolger van Reinder Nummerdor, die na de Olympische Spelen van Rio stopte.



De 27-jarige Van Garderen speelt al jaren professioneel volleybal in het buitenland. Momenteel is hij bezig aan zijn derde seizoen bij het Italiaanse bij Bunge Ravenna. Daarnaast speelde hij ook in Frankrijk (Beauvais) en Duitsland (Friedrichshafen). In Nederland volleybalde de passer/loper voor Renswouw, SSS en Orion.



Van Garderen maakte in 2012 zijn debuut voor het nationaal team en speelde t/m afgelopen zomer 115 interlands. In zijn debuutjaar won de Renswoudenaar met Oranje de European League.



Bondscoach Gijs Ronnes verklaart zijn keuze. "Maarten is technisch begaafd en heel balvaardig", aldus de Utrechtse bondscoach. "Wij zijn op zoek gegaan naar de beste kandidaat om met Christiaan te gaan spelen en toen kwamen we bij hem uit. Maarten heeft het in zich om een hele goede beachvolleyballer te worden."



"Ik was verrast toen Christiaan Varenhorst en Gijs Ronnes mij benaderden", erkent Van Garderen. "Als een wereldtopper van het kaliber Christiaan Varenhorst belt, dan ga je er wel over nadenken. We hebben afgesproken in Italië en een goed gesprek gehad. Beachvolleybal vind ik een prachtige sport, en ik denk dat het spel mij goed ligt."



