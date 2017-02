GVVV haalt Mo Ajiach weg bij Lienden

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 12:16 uur | update: 12:24 uur

Foto: Orange Pictures

VEENENDAAL - GVVV heeft zich voor komend seizoen versterkt met aanvaller Mo Ajiach. De aanvaller komt over van FC Lienden, zaterdag saillant genoeg te tegenstander van GVVV in de tweede divisie.



De 25-jarige Ajiach keert daarmee terug bij de club was hij als jongetje begon met voetballen. Hij speelde daarna voor achtereenvolgens voor DTS Ede en Bennekom. Inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde jaar bij Lienden.



