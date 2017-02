Voorsprong Verschoor slinkt naar zeven punten

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 13:42 uur | update: 13:50 uur

Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

BENSCHOP - Richard Verschoor is bij de eerste race op het Taupo Motorsport Park achtste geworden. De coureur uit Benschop was als zevende gestart. Thomas Randle, zijn grootste rivaal, kwam als vierde over de meet en heeft de voorsprong van Verschoor terug weten te brengen naar zeven punten. Met nog vijf wedstrijden te rijden ligt het kampioenschap om de Toyota Racing Series weer helemaal open.



In de beginfase van de wedstrijd ontstond er direct een safety car-situatie. Bij de herstart verloot Verschoor een positie waardoor hij achtste kwam te liggen. Brendon Leitch pakte de dagzege.



De tweede en derde race van het weekend starten respectievelijk om 22.55 uur en 03.00 uur Nederlandse tijd.



