Debora Jille naar kwartfinales NK badminton

Foto: EPA - Esteban Biba

PROVINCIE UTRECHT - Debora Jille is op het NK badminton doorgedrongen tot de kwartfinales. In de eerste ronde rekende de Houtense af met Lisa Bomers. Het werd 21-10 en 20-13.



Ook Xandra Stelling overleefde de eerste ronde. De als vierde geplaatste speelster van BC Amersfoort won in drie games (21-18, 14-21 en 21-15) van Madouc Linders.



Tim Vaessen uit Soest sneuvelde in straight games tegen Jordy Hilbink (21-13 en 23-21). Vincent de Vries mag het toernooi wel vervolgen. De speler van BC Amersfoort versloeg Brent Maarsingh met 21-9 en 21-15.



