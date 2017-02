Van Boksel: "Magreb'90 kan eerste elftal beter terugtrekken"

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 14:28 uur | update: 15:42 uur

Aart Jan van Boksel Foto: Youtube

UTRECHT - Eigenlijk ging Aart Jan van Boksel er al vanuit dat Magreb'90 het eerste elftal uit de competitie zou nemen. Tot zijn verbazing probeert de Utrechtse club morgen toch aan te treden tegen EVV.



Van Boksel, die onlangs - zoals hij het zelf noemt - voor de spelers, terugkwam naar de Utrechtse derde divisionist, staat tegen EVV in ieder geval niet voor de groep. Voor hem is het klaar. "Donderdag hadden we een bijeenkomst bij Magreb'90. Daar werd medegedeeld dat het eerste elftal wordt teruggetrokken, omdat de vergoedingen niet meer betaald kunnen worden. Toen ik al onderweg was naar huis is op verzoek van de spelers besloten om toch door te gaan.", liet Van Boksel weten in Namen en Rugnummers.



Van Boksel voorspelt dat er zondag hoogstens zeven spelers zullen komen opdagen. "De rest van de jongens is niet bij machte om zonder reiskostenvergoeding naar Utrecht te blijven komen." De toekomstig trainer van Montfoort verwacht dat de ploeg zal worden aangevuld met spelers uit het tweede. "Dan moet ik een recreatief elftal leiden en daar ben ik te fanatiek voor."



Magreb'90 heeft een belastingaanslag van 500.000 euro gekregen. De club gaat daar bezwaar tegen maken bij de belastingsdienst.



In het gesprek met presentator Pieter Tammens laat Van Boksel zich verder uit over de motieven van Magreb'90 om toch door te gaan.







