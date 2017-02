GVVV wint streekderby van FC Lienden

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:20 uur | update: 18:08 uur

Doelpuntenmaker Frank Tervoert met trainer John de Wolf op archiefbeeld Foto: Arnold Schenk / RTV Utrecht

VEENENDAAL - De voetballers van GVVV hebben de streekderby tegen FC Lienden gewonnen. De Veenendaalse ploeg was in de tweede divisie op eigen veld met 2-1 te sterk.



In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren. Zes minuten na rust kwam GVVV, dat vooral de tweede helft het betere spel vertoonde, op voorsprong. Veertien minuten later werd de score uitgebreid naar 2-0. Vlak voor tijd maakte Lienden nog de aansluitingstreffer, maar de overwinning ging naar de Veenendalers.



51' Frank Tervoert [1-0]

65' Robin Mulder [2-0]

87' Frank Wiafe [2-1]



In de tweede divisie staat GVVV op dit moment vierde.



Voor alle uitslagen uit de tweede divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.







