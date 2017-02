Spakenburg speelt gelijk tegen Jong Vitesse

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 4 februari 2017, 16:57 uur | update: 17:46 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft het duel in de tweede divisie tegen Jong Vitesse afgesloten met een gelijkspel. De wedstrijd eindigde op De Westmaat in 2-2.



Spakenburg kwam op 1-0 achterstand via Alexander BŁttner. De verdediger maakte deze winter de overstap van Dinamo Moskou naar Vitesse. Olivier Pilon boog de score om naar een 2-1 voorsprong via een penalty en een hard schot. Vlak voor tijd maakte invallier Cali Daniel de gelijkmaker met zijn eerste balcontact van de wedstrijd.



50' Alexander BŁttner [0-1]

54' Olivier Pilon [1-1]

60' Olivier Pilon [2-1,penalty]

87' Cali Daniel [2-2]



In de tweede divisie staat Spakenburg op dit moment op de dertiende plek.



